Si insedia il nuovo Consiglio comunale nisseno

Il giuramento dei ventiquattro eletti a Palazzo del Carmine è previsto per il prossimo 10 luglio. Parecchi seggi per l’ampia coalizione del neo sindaco Tesauro, composta da partiti di centrodestra e liste civiche

CALTANISSETTA – Si insedierà mercoledì 10 luglio a Palazzo del Carmine il Consiglio comunale. I ventiquattro consiglieri neoeletti a seguito del voto dello scorso 8 e 9 giugno e del ballottaggio, presteranno giuramento e occuperanno gli scranni dell’aula consiliare.

La prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Caltanissetta

La prima seduta della nuova compagine politica, infatti, prevede i seguenti punti all’ordine del giorno: insediamento del Consiglio comunale neoeletto; esame, ai sensi della L.r. 24.06.1986, n. 31, della L.r. 21.09.1990, n. 36, del D.Lgs. n. 39/2013, delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida degli eletti; eventuali surroghe dei Consiglieri neoeletti non convalidati, dimissionari o decaduti e giuramento dei subentranti; eventuale convalida dei Consiglieri subentranti ai neoeletti surrogati; elezione del presidente del Consiglio comunale; elezione del vice presidente del Consiglio Comunale; elezione della Commissione elettorale comunale e giuramento del sindaco.

Ricordiamo che a sostenere il neo sindaco sono state le liste Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega-Udc, Democrazia cristiana, Azzurri per Caltanissetta-Tesauro sindaco, Giovanna Candura-Riprendiamo il cammino-Caltanissetta 2030, Noi Moderati. Ottengono i seggi solo le liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 5%.

A Forza Italia, partito tra i più votati con 3024 preferenze (11,07%), spettano 5 seggi: Marcello Mirisola (971 voti), Gianluca Antonello Miccichè (498 voti), Calogero Adornetto (497 voti) che dovrebbe essere nominato assessore, Fabrizio Di Dio (373 voti), Giovanna Lomagno (267 voti).

Fratelli d’Italia (2082 voti, 7,62%) ottiene 4 seggi: Gianluca Bruzzaniti (478 voti) e Salvatore Petrantoni (253 voti) che dovrebbero ricevere la delega di assessori, Alessandra Longo (240 voti), Cristian Michele Genovese (160 voti). 3 seggi a Noi Moderati (1782 voti, 6,52%): Vincenzo Piscopo (503 voti), Salvatore Mazza (439 voti) e Oriana Mannella (199 voti).

Quattro seggi alla lista Azzurri per Caltanissetta (1790 voti, 6,55%): Giovanna Mulè (676 voti), Guido Delpopolo Carciopolo in quota per assessore (543 voti), Angelo Antonio Scalia (239 voti). Il Movimento 5 Stelle (1788 voti, 6,54%) ottiene un seggio che va a Federica Scalia (269voti).

Un seggio anche per la lista Gambino Sindaco (2133 voti, 7,73%) che va all’ex sindaco Roberto Gambino (319 voti), sconfitto al primo turno delle amministrative seppur terzo per gradimento. Un seggio a CL per tutta la vita (1487 voti, 5.44%) che va a Felice Dierna (267 voti). Un seggio a Fare centro con Totò Licata (1419 voti) che spetta a Vincenzo Cancelleri (233 voti).

Un seggio anche per Orgoglio Nisseno (1583 voti, 5,79%) che va a Luigi Bellavia (236 voti); un seggio a Insieme. Petitto Sindaco (1511 voti, 5,53%) che spetta a Calogero Palermo (241 voti). Futura Democratica (2026 voti, 7,42%) conquista due seggi che vanno ad Armando Turturici (456 voti), Carlo Vagginelli (351 voti). Un altro seggio spetta di diritto ad Annalisa Petitto come sindaco non eletto al ballottaggio.