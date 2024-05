Sicilia, 340 milioni per acquedotti e dighe: l’elenco dei 41 interventi nel settore idrico

Le opere saranno finanziate con i fondi Fsc, Psr e Pnrr

Sono ben 41 gli interventi previsti per acquedotti e dighe in Sicilia. Le opere saranno finanziate con i fondi Fsc, Psr e Pnrr, per un investimento monstre di circa 340 milioni di euro. 4 degli interventi saranno a cavallo di due governi, mentre i restanti 37 disposti dalla giunta Schifani.

Le grandi opere a cavallo fra due governi

Questi i 4 interventi che verranno eseguiti a cavallo tra i due governi:

Completamento Diga Pietrarossa tra Aidone e Mineo per un valore complessivo di 82 milioni;

Realizzazione del nuovo potabilizzatore della sorgente Presidiana a Cefalù dal valore di 25 milioni;

Ammodernamento e potenziamento dell’acquedotto dello Jato nel Partinicese per altre 25 milioni;

Manutenzione straordinaria dello scarico di fondo della Diga Pozzillo a Regalbuto per ulteriori 33 milioni.

Finanziamenti nazionali (PNRR, FSC, Legge 178/2020)

Sicilia Occidentale – Consorzio CB1 Trapani

Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete “. PNRR Lavori in fase di completamento. Finanziamento € 6.146.226,00

Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete ” ia finanziarie. II Stralcio. FSC 2014-2020 Lavori consegnati ad Aprile 2023. Finanziamento € 5.234.151,00

Lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul Fiume Belice Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione relative alla zona 1/C – 11° Stralcio funzionale – 11° lotto. Opere di completamento comiziale. L 145/18 Finanziamento previsto nel 2025. Finanziamento € 2.600.086,00

Manutenzione straordinaria della rete irrigua nella conca del fiume “DELIA” alimentata dalla diga Trinità – 1 Stralcio 178/20 Finanziamento previsto nel 2024. Finanziamento € 11.515.764,99

Riefficentamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinita’ – progetto esecutivo I° lotto funzionale. L. 178/20 Finanziamento previsto nel 2024. Finanziamento € 8.702.000,00

Consorzio CB2 Palermo

Ammodernamento delle reti di distribuzione del comprensorio Jato (I lotto sollevato) I° Stralcio. Riprogrammazione AGC 70. Finanziamento € 17.285.456,64

Opere di distribuzione irrigua – sollevamento e distribuzione zona IV A (I lotto funzionale). Riprogrammazione AGC 70 Decreto di finanziamento in fase di redazione. Finanziamento € 13.000.000,00

Opere di distribuzione irrigua zone III e IVb (II lotto funzionale)” Riprogrammazione AGC 70. Finanziamento previsto nel 2024. Finanziamento € 9.979.785,00

Consorzio CB3 Agrigento

Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell’adduttore “Garcia-Arancio” e per la produzione di energia idroelettrica” FSC 2014-2020 Lavori consegnati ad Aprile 2023. Finanziamento € 9.780.841,24

Sicilia Orientale



Consorzio CB 6 Enna

Lavori di ristrutturazione dell’impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo – 5° lotto di completamento – II stralcio L. 160/19. In fase di firma contratto. Importo totale intervento € 10.405.847,14

Consorzio CB7 Caltagirone

Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino – Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero di risorsa idrica”, A/G.C. n. 95. In fase di firma contratto. Finanziamento € 6.413.338,66

Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica. Territorio di Mineo c.da Castelluccio-Favarotta. I Lotto Stralcio esecutivo. In fase di pubblicazione gara. Finanziamento € 10.600.000,00

Consorzio CB8 Ragusa

Installazione misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell’impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero, del comprensorio Scicli, distretto irriguo di Mussillo Castelluccio. FSC 2014-2020 In fase di realizzazione. Finanziamento € 2.943.791,10

Consorzio CB 9 Catania

– Lavori per il ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra “C.da Sigona” nel Comune di Lentini e “C.da Grotta Giorgio” nel Comune di Catania. PSRN 2014-2020. Lavori in fase di completamento. Finanziamento € 19.076.575,07

Consorzio CB10 Siracusa:

Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del Comprensorio irriguo consortile Area Nord consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate; installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica. L. 145/2018. In fase di stipula del Contratto. Finanziamento € 18.803.160,93

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell’ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell’impianto di rilancio – Misura A/GC 72. Finanziamento € 559.844,56

P.S.R SICILIA 2014-22 Misura 4.3 B – Reti IRRIGUE : 20.835.546 €