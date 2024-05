Sciacca, lo stato dell’arte sui progetti del Pnrr

L’Amministrazione ha fatto il punto della situazione illustrando la divisione per settori degli interventi previsti. L’investimento più cospicuo va al Torrente Cansalamone, con più di sei milioni di euro

SCIACCA – Alcuni progetti previsti dal Comune nell’ambito dei finanziamenti con i fondi del Pnrr si trovano in una fase avanzata, sono infatti prossimi all’apertura i primi cantieri.

Sciacca, il punto della situazione sugli interventi Pnrr

L’Amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione sugli interventi Pnrr e anche di Protezione Civile, oltre che sulla manutenzione delle strade cittadine. Questi finanziamenti erano già stati intercettati dalla scorsa Amministrazione e sono attualmente seguiti, nell’ambito del IV settore del Comune di Sciacca con a capo il dirigente Salvatore Gioia, dalla vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici, Valeria Gulotta e invece, nell’ambito del III settore con a capo il dirigente Venerando Rapisardi, dall’assessora alle politiche sociali Agnese Sinagra.

Gli interventi del IV settore che stanno per vedere l’apertura dei relativi cantieri riguardano: il campo di bocce con un importo di 250 mila euro e i lavori sono stai affidati l’11 aprile; il campo Gurrera con un importo di 1 milione di euro e i lavori affidati l’11 aprile; la piscina comunale con importo di un milione e 207 mila euro sempre affidati l’11 aprile; Mura di Vega per un importo di 200 mila euro, anche questo affidato l’11 aprile.

Lo stesso vale per San Francesco e l’ex Palazzo di Città che verrano coinvolti nel piano del IV settore con un finanziamento rispettivamente di 350mila euro e 300mila euro, entrambe affidate l’11 aprile, invece i lavori sulla chiesa Raccomandata, assegnati il 15 aprile, prevedono 150mila euro.

Sul fronte scuola sono previste delle opere

Anche sul fronte scuola sono previste delle opere. Si tratta del finanziamento da 494mila euro per la mensa scolastica, che tuttavia, secondo stime del Comune, risultano insufficienti: il computo metrico per realizzare il servizio richiederebbe 906mila euro. Sull’asilo nido, invece, il progetto non potrà partire per la mancata concessione delle aree da parte del Demanio.

Nell’ambito, invece, delle Politiche Sociali il finanziamento più cospicuo riguarda le stazioni di Posta, con un importo da un milione e 90mila euro per cui è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici. Seguono l’housing temporaneo con un fondo di 710mila euro e i servizi di sostegno alle capacità genitoriali e sulla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini con un importo complessivo di 211mila euro. Anche sulle infrastrutture è previsto un grosso intervento: un milione e 316mila euro per il potenziamento dei servizi per la comunità.

Gli interventi finanziati con fondi della Protezione Civile

La vicesindaca Valeria Gulotta ricorda anche gli interventi finanziati con fondi della Protezione Civile, che hanno procedimenti in itinere, ovvero la sistemazione idraulica del Torrente Cansalamone per un importo di sei milioni e 500 mila euro; gli interventi di sistemazione per la riduzione dei rischi idraulici, importo di 500 mila euro nella Foce Baiata e Poio; realizzazione di un ponte Bailey per attraversamento del torrente a Raganella con il ripristino delle sponde del fiume (annessa sistemazione della strada) per un importo di 400 mila euro.

Per quanto riguarda l’assetto viario

Per quanto riguarda l’assetto viario, l’assessore Gulotta ha reso noto che sono state avviate le procedure di individuazione del contraente per la realizzazione di lavori di manutenzione sulle strade urbane per un importo totale di 500 mila euro, con fondi del mutuo contratto nel 2023. Infine, anche in via Amendola ci saranno dei lavori: è previsto un collettore di acque miste per un importo di 500 mila euro.