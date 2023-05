Dopo Iacolino, un altro esterno per la Regione: si cerca il nuovo dirigente generale all’Energia

Un altro incarico nevralgico assegnato a un esterno alla Regione Siciliana: pubblicato bando.

Cercasi nuovo dirigente generale del Dipartimento dell’Energia. La Regione siciliana ha pubblicato un bando rivolto a figure esterne all’amministrazione, per ricoprire uno dei ruoli più importanti della burocrazia regionale, considerato il delicatissimo settore da cui dipendono anche autorizzazioni ambientali e via libera agli impianti di energie rinnovabili.

Il nuovo avviso arriva all’indomani di un altro incarico nevralgico assegnato a un esterno, quello di dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale alla Salute, assegnato proprio ieri all’avvocato agrigentino Salvatore Iacolino, già europarlamentare di Forza Italia e attualmente commissario dell’azienda Policlinico di Palermo, dopo avere guidato anche l’Asp palermitana e avere collezionato esperienze nelle Asp di Caltanissetta e Siracusa.

La Regione Siciliana cerca un nuovo dirigente generale del Dipartimento Energia

Ora la Giunta Schifani ha scelto di seguire la stessa strada per l’incarico di dirigente generale dell’Energia. Prima ha dato mandato alla Funzione pubblica di indire un atto d’interpello interno, riservato esclusivamente ai dirigenti di terza fascia. Ma nei candidati che si sono presentati non sono state riscontrate “adeguate competenze”, “pur rilevando – si legge nella delibera – una formazione accademica variegata, e tenendo in debito conto le materie ascritte al Dipartimento regionale in trattazione, con particolare riferimento alle finalità di messa in esecuzione di politiche volte all’efficientamento energetico, al fine di conseguire i risultati fissati dagli obiettivi legati alla transizione energetica ed ecologica”.