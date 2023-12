Sicilia: Corecom, con Conciliaweb rimborsi per 400mila euro

Il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia: "Numeri che testimoniano come il servizio sia semplice e di facile fruizione"

Conciliaweb, il sistema on line predisposto dall’Agcom per la risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (telefonia, internet, pay tv), ha rimborsato quasi 400mila euro ad utenti privati e aziende dall’insediamento del comitato del Corecom Sicilia. Sono state 3500 le conciliazioni e oltre 300 le definizioni risolte in maniera definitiva grazie al servizio telematico. Sul fronte conciliazioni, il 24% interessa le aziende (816 istanze) e il 76% soggetti privati (2650) e riguardano telefonia fissa, seguita da quella mobile e dalla pay tv. Gli indennizzi sono stati di quasi 300 mila euro. Le definizioni sono state poco più di 300. Riguardano aziende (27 per cento) e soggetti privati (73 per cento). Più cliccata la telefonia fissa, seguita da quella mobile e dalla pay tv: i rimborsi-indennizzi, qui, sono stati di 105 mila euro.

Al servizio dei cittadini

“Siamo molto soddisfatti di questi numeri – afferma il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia. Numeri che testimoniano come il servizio Conciliaweb, a supporto dei cittadini, sia semplice e di facile fruizione. Grazie a pochi click, infatti, dà vita a un procedimento gratuito interamente telematico, accessibile da pc, smartphone o tablet. Servizio che permette di risolvere amichevolmente, senza intermediari e in tempi rapidi, le controversie tra utenti, aziende ed operatori di telefonia, pay tv, internet”. Con il presidente del Corecom i componenti del comitato Salvatore Li Castri, Aldo Mantineo, Luigi Sarullo e Ugo Piazza –