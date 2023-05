Sicilia: “Per disabili diritti negati”, da Cgil pacchetto proposte a Regione

"Si tratta di una vera propria emergenza sociale"

Disabili in Sicilia tra difficoltà, per sé stessi e per le famiglie, e diritti negati. Su questo tema la Cgil Sicilia terrà domani, alle 10.30, nello spazio ‘Tavola Tonda’ dei Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo, una conferenza stampa durante la quale sarà presentata la piattaforma di proposte e richieste alla regione per migliorare la condizione dei disabili e assicurare loro pieni diritti di cittadinanza. Si tratta di un’ampia fetta della popolazione, il 6 per cento. Si aggiungono i non autosufficienti, 3mila quelli gravi e 12mila quelli gravissimi, che gravano sotto il profilo economico prevalentemente sulle famiglie.

Emergenza sociale

“Si tratta di una vera propria emergenza sociale”, sostiene la Cgil Sicilia che ha predisposto un piano per fronteggiarla. Saranno trattati i temi del diritto alla salute, del diritto al lavoro, del diritto all’istruzione. A incontrare i giornalisti saranno Franco Cangemi, responsabile del dipartimento disabilità della Cgil regionale; Francesco Lucchesi, segretario regionale Cgil; Maria Concetta Balistreri, segretaria generale dello Spi Sicilia; Gaetano Agliozzo, segretario generale della Fp Cgil Sicilia; Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia; e Nina Daita, responsabile del dipartimento disabilità della Cgil nazionale.