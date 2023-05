Il maltempo “guastafeste” in Sicilia annulla gli eventi del week end: ecco quali e dove

Dal carnevale di Sciacca al Beer Fest a Catania, ecco quali sono gli eventi annullati causa maltempo e quando riprenderanno.

Molti gli eventi, programmati da tempo, che in queste ultime ore sono stati annullati, tra cui il Beer Fest a Catania, che dovrebbe concludersi domani, e il carnevale di Sciacca, in provincia di Agrigento, dove è stato rinviato il primo dei due fine settimana dell’evento, che era previsto per ieri e per domani.

I due giorni di manifestazione a Sciacca, in programma ieri e domani verranno recuperati sabato 3 e domenica 4 giugno.

È stata annullata a Palermo, la regata prevista per oggi del Campionato Nazionale d’Area Sicilia e Sardegna, che avrebbe dovuto riportare la flotta da Trapani a Mondello con il passaggio da Favignana e che sarebbe stata valida come seconda prova del Trofeo “La Rotta dei Florio”.

notizia in aggiornamento

