Sicilia, le imprese cercano 32mila lavoratori

Le assunzioni previste a giugno secondo il sistema Excelsior gestito da Unioncamere e Anpal. Nell’Isola oramai superato il 42% di profili ricercati e che non si trovano sul mercato

PALERMO – Sono quasi 32 mila le assunzioni previste in Sicilia nel mese di giugno appena cominciato, 78 mila quelle attese tra giugno e agosto complessivamente. Un numero importante, calcolato dal sistema Excelsior, gestito da Unioncamere in collaborazione con Anpal, in crescita rispetto agli stessi mesi dello scorso anno: si parla di 320 entrate in più solo a giugno, e 1.330 nel trimestre.

I dati, però, trovano nel mondo del lavoro “reale” fortissimi impedimenti. Sempre secondo il bollettino Unioncamere, ben il 42,4% di queste opportunità lavorative sono di difficile reperimento, sia per mancanza di candidati interessati sia per assenza delle caratteristiche richieste per coprire i diversi ruoli disponibili.

La Sicilia si pone comunque sotto la media nazionale, che arriva addirittura al 46%. I dati migliori riguardano il Lazio, con una difficoltà di reperimento di “appena” il 39,3%, mentre il peggio si registra in Trentino Alto Adige, con il 57,8% di profili introvabili sul mercato del lavoro.

A livello provinciale in Sicilia, i maggiori ingressi nel solo mese di giugno riguardano Palermo, con 6.930 entrate, di cui l’81,2% nei servizi, seguita da Catania, con 6.480 posti a disposizione, sempre a grande maggioranza dedicati ai servizi. Parliamo di un settore dove sono raccolte le attività che rispondono ai più diversi bisogni delle persone.

I profili professionali in questo ambito sono quelli legati al sostegno alle famiglie, ad esempio collaboratrici domestiche e baby sitter, cura della persona e benessere, addetti alle pulizie, operatori ecologici, Wedding Planner, stiratrici e Dog Sitter. I numeri più importanti che riguardano l’industria, rispettivamente del 45,5% e del 42,2%, investono rispettivamente Caltanissetta e Enna, mentre la percentuale più alta riguardo ai servizi si raggiunge nella provincia di Trapani, arrivando all’86,3%. Nel trimestre giugno-agosto è sempre Palermo a segnare il maggior numero di assunzioni, con 17.740 unità, seguita da Catania, con 16.630 unità.

Per gruppi professionali, circa la metà degli ingressi vengono proposti per ruoli impiegatizi, professioni commerciali e nei servizi, mentre il 12% riguardano ruoli dirigenziali e tecnici; il 23,2% sono operai specializzati, conduttori di impianti e macchine, mentre il restante 15,9% sono professioni non qualificate.

Per quanto riguarda i ruoli dirigenziali, i maggiori numeri si presentano in provincia di Palermo, dove si arriva al 16,9%, mentre impiegati e commerciali raggiungono il 54,4% in provincia di Agrigento; gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine arrivano al 41,6% a Enna, mentre le professioni non qualificate raggiungono il 18,7% a Trapani.

A livello nazionale, sono circa 568 mila le assunzioni (a tempo determinato superiori ad un mese o a tempo indeterminato) previste dalle imprese a giugno, e salgono a quasi 1,4 milioni nell’intero trimestre giugno-agosto, con un incremento di oltre 9mila unità rispetto a giugno 2022 (+1,5%) e di circa 37mila unità sul corrispondente trimestre (+2,8%). Nel mese, sono turismo e manifatturiero (rispettivamente con oltre 7 mila e 4 mila assunzioni in più) a sostenere la domanda di lavoro, mentre registrano una flessione costruzioni, servizi alle persone, i servizi finanziari e assicurativi e servizi informatici e delle telecomunicazioni. La difficoltà di reperimento conferma il dato elevato di maggio, attestandosi al 46,0%.

Il “Borsino delle professioni” del Sistema Informativo Excelsior segnala, tra le professioni tecniche e ad elevata specializzazione, gli specialisti nelle scienze della vita (farmacisti, biologi, agronomi ecc.) con l’80,3% di difficile reperimento, seguiti dai tecnici in campo ingegneristico (68,9%) e i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (68,5%), mentre tra le figure degli operai specializzati si distinguono gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (72,5%) e i fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (70,7%).