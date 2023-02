Sicilia: Mannino (Cgil), ‘centrosinistra ha dimenticato lavoro e contrasto a diseguaglianze’

"Il governo nazionale metta a disposizione i grandi player affinché investano in Sicilia come scelte strategiche". Lo dice Mannino.

“Il governo nazionale metta a disposizione i grandi player affinché investano in Sicilia come scelte strategiche. Eni, Enel, Anas, Rfi investano in Sicilia”. Lo afferma in una video intervista all’AdnKronos il Segretario della Cgil siciliana, Alfio Mannino.

In vista poi del voto amministrativo che interesserà 129 Comuni isolani, Mannino aggiunge come “anche il centrosinistra ha dimenticato la qualità, la dignità del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze come scelta strategica. Il punto è che purtroppo sono tanti i segnali di una disaffezione della partecipazione al voto e quando i cittadini non riconoscono nella partecipazione democratica lo strumento per cambiare la loro condizione di vita – conclude Mannino – credo sia un problema enorme che parla anche a grandi organizzazioni come la Cgil. La politica deve farsi carico di accorciare le distanze tra i bisogni dei cittadini e le risposte che le istituzioni danno”.