Sicilia, Saverino (Pd): “Mai erogati contributi Covid a lavoratori spettacolo”

Il deputato del Pd all'Ars ha presentato in merito alla mancanza di risarcimento ai lavoratori un'interrogazione in Commissione.

“Che fine hanno fatto i fondi una tantum che la Regione aveva destinato ai lavoratori dello spettacolo danneggiati dalla pandemia Covid? A distanza di due anni non si hanno notizie delle somme destinate ad erogare un contributo una tantum in favore dei lavoratori dello spettacolo danneggiati dall’emergenza pandemica e degli stagionali del settore turismo”. Così Ersilia Saverino, deputato del Pd all’Ars che ha presentato un’interrogazione in Commissione.

Norma spot

“La norma, inserita all’interno del testo di legge di variazione di bilancio del 2021 – ricorda Saverino – disponeva che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, il Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvedesse all’emanazione di un apposito avviso. Purtroppo a distanza di due anni dobbiamo constatare che anche questa, come altre, era la solita norma spot rimasta nel libro di sogni. Il governo intervenga applicando in tempi brevi quanto approvato dal parlamento regionale, affinché i lavoratori messi in ginocchio dal lockdown possano essere almeno parzialmente risarciti per i gravi danni economici subiti”.