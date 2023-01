Sicilia, stanziamenti per tutti: dalle famiglie allo sport

Contributi in Sicilia con la Finanziaria che contiene anche iniziative che hanno come obiettivo il sostegno delle famiglie.

Arrivano contributi “di tutti i tipi” in Sicilia. Ogni manovra approdata all’Assemblea Regionale Siciliana, infatti, contiene norme volte a favorire progetti e singoli Comuni. Sono 135 gli emendamenti aggiuntivi varati dalla Commissione Bilancio e controfirmati dall’assessore al bilancio isolano, Marco Falcone. Sono diversi gli stanziamenti che favoriscono settori differenti: dalle infrastrutture allo sport. La Finanziaria contiene pure iniziative che hanno come obiettivo il sostegno delle famiglie.

Le info per i nuclei familiari

Un contributo da 5mila euro verrà erogato alle famiglie che hanno subito sfratti esecutivi. Nello Dipasquale (PD), invece, è il primo firmatario del “Fondo Famiglia” che ha una dotazione di 5 milioni a carico del Fondo sociale europeo. Saranno erogate risorse per le famiglie numerose: 1.000 euro all’anno ai nuclei con più di 3 figli e 200 euro in più per ogni figlio oltre il terzo nato nel corso del 2023. I due contributi hanno come criterio l’Isee: dovrà essere non superiore a 10mila euro nel primo caso e 20mila nel secondo.

Feste e sagre in Sicilia: pioggia di risorse

Diversi fondi sono stati previsti per manifestazioni ed eventi legati al territorio isolano, come sagre e spettacoli della tradizione siciliana. Qualche esempio a seguire. 100mila euro per l’anniversario dell’operazione Husky con lo sbarco degli Alleati in Sicilia nel ’43. La stessa somma è destinata alla “restaurazione” della Casa del Cavaliere Cammarata, monumento del rione Maregrosso a Messina. Medesima cifra per la Festa e il Palio dell’Ascensione di Floridia. Arrivano, invece, 75mila euro per il festival internazionale dei Fuochi pirotecnici di Gualtieri Sicaminò (ME).

Sport, contributi per società e strutture

Giuseppe Catania (Fdi) ottiene un finanziamento, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 1,3 milioni, per il campo sportivo di Mussomeli e altri 300mila euro per ristrutturare il palazzetto dello sport di Giarre. Previsti, su proposta dei pentastellati Martina Ardizzone e Nuccio Di Paola, ulteriori 500mila per Paternò. 100mila euro destinati – come proposto dai deputati PD Giovanni Burtone e Sebastiano Venezia – alla riqualificazione del campo da tennis e di calcio a 7 del Comune di Militello Val di Catania. Sempre in territorio etneo sono stati stanziati 100mila euro per l’associazione sportiva “Rugby – I briganti Asd Onlus” con sede a Catania, su richiesta dei deputati dem Ersilia Saverino e Sebastiano Venezia.