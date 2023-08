Sicindustria Tp chiama a raccolta il territorio

La strategia del presidente Pellegrino per rilanciare l’immagine di Trapani: “Ci siamo liberati dalla cappa di Messina Denaro, ora lavoriamo sulla reputazione, asset fondamentale per la crescita”

TRAPANI – La Cabina di regia per lo sviluppo del territorio trapanese si può fare, si deve fare. Sicindustria rilancia con il suo presidente Vito Pellegrino e con un progetto che chiama a raccolta il sistema Trapani. Nessuno escluso e tutti in prima linea.

La risposta delle associazioni di categoria e dei sindacati è stata positiva ma bisogna passare , ed in fretta, dalle parole ai fatti. Settembre sarà un mese decisivo per concretizzare l’unità d’intenti che Sicindustria ha raccolto sul campo.

La strategia del presidente è chiara: il territorio deve essere in grado di recuperare la sua immagine. C’è una grande opportunità che passa dalla cattura del boss Matteo Messina Denaro. Un arresto che può essere considerato l’anno zero della ripresa. Pellegrino sottolinea che è arrivato il tempo di “liberare Trapani dalla cappa di Messina Denaro”.

Ed aggiunge: “Troppo spesso siamo stati spettatori inermi e passivi rispetto al grande limite rappresentato da una reputazione negativa della nostra provincia. Ora basta! Vogliamo finalmente voltare pagina e liberarla da questa cappa lavorando proprio sulla reputazione, asset strategico per la crescita economica, il benessere sociale e il turismo”. Ma attenzione ed a scanso di equivoci: “La lotta alla mafia non è finita con la cattura del boss. Continuerà ad essere senza quartiere e la nostra iniziativa va in questa direzione”.

“La faremo – aggiunge Pellegrino – con un grande progetto inclusivo, aperto alla partecipazione dei sindaci, degli imprenditori, dei parlamentari, dei cittadini. Coinvolgeremo gli stakeholder, le scuole, l’università, i politici affinché tutti quanti si possa remare nella stessa direzione e affinché ciascuno, in rapporto alle proprie possibilità, possa dare un contributo al risultato finale, che deve essere quello di creare le condizioni affinché i nostri giovani abbiano la possibilità di scegliere se restare o tornare”.

Un progetto in quattro mosse: un concorso d’idee per dargli un nome, un video per far conoscere le eccellenze del territorio e “far emergere le tante realtà imprenditoriali di successo e il forte collegamento tra sviluppo e legalità”. Poi un tour nelle scuole “per far incontrare studenti, imprenditori e rappresentanti delle forze dell’ordine per discutere di legalità non in senso astratto ma come qualcosa che deve accompagnare ciascuno nell’azione di ogni giorno”.

Pellegrino illustra anche la quarta tappa: “sarà quella dell’incoming nelle aziende trapanesi per far conoscere le dinamiche, le esperienze e il coraggio che ci sono dentro una realtà produttiva”.

La sintesi sarà poi affidata ad un evento per dare voce a tutti i protagonisti del rilancio del territorio. Evento che potrà fare da apripista alla Cabina di regia. Una proposta che il presidente Pellegrino ha definito da tempo e messo a disposizione di una soluzione condivisa per superare la crisi economica di una provincia che deve necessariamente cambiare passo “per provare a trasformarla – conclude Pellegrino – dalla quinta provincia italiana in termini di percettori di reddito di cittadinanza alla prima per nuove idee imprenditoriali e nuove start up”.

Vito Manca