Sicurezza stradale, 395mila controlli nel 2022, Piantedosi “Più verifiche e sensibilizzazione”

Il titolare del Viminale sottolinea la necessità di puntare innanzitutto ad un'ulteriore intensificazione dei controlli

Nel 2022 le forze di Polizia hanno effettuato 395.024 controlli su strada, 12.322 le sanzioni elevate per guida in stato di ebbrezza (+40,5% rispetto al 2021), 27.975 le patenti ritirate (+25%) e 36.000 carte di circolazione (+16%). Il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, che ha presieduto una riunione del Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica durante la quale è stato affrontato il tema degli incidenti stradali, ha sottolineato la necessità di operare su più fronti, puntando innanzitutto a un’ulteriore intensificazione dei controlli, che già nel 2022 hanno attestato un aumento significativo rispetto allo scorso anno grazie al notevole sforzo degli operatori di polizia.

In aumento l’utilizzo di etilometri

A inizio dicembre dell’anno in corso, infatti, sono già stati effettuati 395.024 controlli da parte della Polizia stradale e dall’Arma dei carabinieri, molti dei quali avvalendosi anche di etilometri e precursori (+22% rispetto all’anno precedente).

Il ministro Piantedosi: “Rafforzare controlli lungo arterie più a rischio”

Piantedosi ha anche annunciato al quotidiano ‘Avvenire’ che, in vista delle prossime festività, verrà emanata un’apposita direttiva finalizzata a un rafforzamento dei controlli lungo le arterie più a rischio. “L’incremento – ha specificato – dovrà fare affidamento sulla pianificazione di servizi mirati durante i giorni, nei luoghi e negli orari in cui si verificano più incidenti”. In quest’ottica, un ruolo fondamentale assumeranno le iniziative poste in essere a livello locale, con l’attiva partecipazione dei comuni, ai quali verranno destinate risorse finanziarie per consentire interventi più incisivi di prevenzione del fenomeno.

In aumento incidenti per guida sotto effetto alcool o sostanze stupefacenti

Oltre queste misure specifiche, il ministro, in ragione dei dati preoccupanti che registrano un incremento di sinistri per guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, ha sottolineato l’importanza di continuare ad agire anche sotto il profilo della prevenzione, aspetto che verrà rafforzato mediante specifiche iniziative di informazione ed educazione stradale, fondamentali anche per supportare l’impegno delle forze di polizia.

Campagne sensibilizzazione più incisive

“Penso alle tante iniziative che già le forze di polizia stanno realizzando nelle scuole con il coinvolgimento di migliaia di studenti” ha dichiarato Piantedosi, aggiungendo che “la maggiore consapevolezza dei rischi è fondamentale per incidere sui comportamenti pericolosi alla guida”. “In questa direzione – ha concluso – amplieremo e renderemo ancora più incisive le campagne di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai nostri ragazzi, sui comportamenti pericolosi alla guida”.