Sigarette elettroniche nel mirino, Schillaci: “Valutiamo reali effetti negativi”

Il ministro della Salute: "'Da Europa arriverà quest'anno direttiva con limiti severi, ci stiamo preparando con studi su effetti su salute'

Il fumo fa male, sempre e comunque, ma se inalare quello delle sigarette tradizionale è notoriamente dannoso, sulla nocività delle sigarette elettroniche gli esperti si dividono. E’ per questo motivo che il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a conclusione di una lunga intervista su ‘Libero’, toccando diversi temi della sanità, si sofferma anche su questo tema.

Pronta direttiva europea

“Sulle sigarette elettroniche ci siamo fermati un attimo per valutare i loro reali effetti negativi. Il fumo fa male. Le sigarette tradizionali fanno malissimo, ma non voglio passare per talebano, sarebbe anche controproducente. Entro quest’anno arriverà dall’Europa una direttiva che imporrà limiti severi al fumo elettronico. Noi ci stiamo preparando facendo degli studi approfonditi sugli effetti del fumo elettronico sulla salute, anche perché ci sono vari tipi di sigarette elettroniche. C’è una vasta letteratura in materia, un po’ come per i carburanti. Mi lasci studiare ancora un po’”, ha risposto Schillaci alla domanda sul tema.