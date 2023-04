Biorcarburanti, Salvini “Commissione Ue conferma bontà posizione italiana”

"Ora si apre il negoziato sugli atti tecnici", ha detto il vicepremier

“Le parole della Commissaria Simson sui biocarburanti confermano, ancora una volta, la bontà della posizione del nostro governo e la strumentalità delle critiche sollevate da sinistra. Insieme alla Germania abbiamo ottenuto di assicurare al motore endotermico un futuro anche dopo il 2035″. Così il vicepremier Matteo Salvini.

Il ministro: “Si apre il negoziato sugli atti tecnici”

“Ora si apre il negoziato sugli atti tecnici che vedrà il Mit impegnato in prima battuta nei competenti comitati a Bruxelles. In quella sede, difenderemo come sempre gli interessi della filiera italiana, che vanno di pari passo con la sostenibilità e la competitività Ue”, ha aggiunto il ministro.