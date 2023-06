Una vita per lo Sport, Silvio Berlusconi tra i trofei con il Milan e la promozione in A del Monza

Una vita per lo Sport. La carriera di Silvio Berlusconi come dirigente sportivo alla guida del Milan e del Monza.

Imprenditore di successo, politico affermato ma anche pluridecorato dirigente sportivo. Impossibile non menzionare i trascorsi nel mondo dello sport di Silvio Berlusconi, scomparso stamattina all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni.

Storico presidente del Milan tra gli anni ’80 e 2000, Berlusconi aveva recentemente preso le redini del Monza diventandone proprietario e portandolo in Serie A dopo. Ma andiamo per ordine.

Silvio Berlusconi, dal Mundialito al Milan

I primi passi di Silvio Berlusconi nello sport arrivano con l’acquisizione dei diritti televisivi del Mundialito che vide impegnati allo stadio San Siro di Milano le squadre di Milan, Inter, Santos, Feyenoord e Penarol. Il 20 febbraio 1986 Berlusconi rileva il Milan salvandolo dal fallimento per poi diventarne presidente un mese dopo.

Con Berlusconi al comando, il Milan ha vinto 8 Scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del Mondo per Club FIFA per un totale di 29 trofei ufficiali conquistati in 31 anni.

Berlusconi è rimasto presidente del Milan fino al 2017, quando avvenne la cessione la totalità delle quote del Milan in suo possesso all’imprenditore cinese Li Yonghong.

L’acquisto del Monza e la promozione in Serie A

Il 28 settembre 2018, attraverso Fininvest, Silvio Berlusconi è diventato proprietario del Monza, club calcistico in quel momento militante in Serie C. Nel 2020 la società sportiva è stata promossa in Serie B e nel 2022 è avvenuta la storica promozione in Serie A.

Silvio Berlusconi, il cordoglio del mondo dello Sport

Si stanno moltiplicando, in queste ore, i messaggi di cordoglio da parte degli esponenti del mondo dello sport che intendono ricordare la figura di Silvio Berlusconi.

“Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto presidente”, scrive il Monza sul proprio sito ufficiale. “È stato un visionario che ha cambiato il mondo del calcio. A lui devo tantissimo. Abbiamo perso una grande persona, sono profondamente rattristato. Provo un dolore enorme”, ha commentato l’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jacqueline, i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi”, scrive il Napoli.

“Silvio Berlusconi è stato un genio. Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale, in altri ambiti lo hanno perseguitato. A lui devo tutta la mia carriera di allenatore. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari”, lo ha ricordato l’ex allenatore del Milan Fabio Capello.

“La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente”, scrive su Twitter Carlo Ancelotti, ex allenatore rossonero e attuale tecnico del Real Madrid.