Sinagra, scontro scooter-auto: 15enne trasferito in elisoccorso

L’elicottero è atterrato al campo sportivo di Brolo

Incidente stradale nel Messinese. Per cause ancora da accertare, un 15enne alla guida di uno scooter si è scontrato con un’automobile lungo la scorrimento veloce tra Ponte Naso e Sinagra, in provincia di Messina.

L’intervento dei sanitari del 118

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso al giovane. Poco dopo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato sul campo sportivo comunale di Brolo per trasferire il ferito in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi.