Il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli ritira le dimissioni

Il primo cittadino di Nicosia ha deciso di continuare a onorare il mandato ricevuto dagli elettori. Il ripensamento è arrivato per "la stima, la solidarietà e l'affetto" dei cittadini

NICOSIA (EN) – Marcia indietro da parte del sindaco Luigi Bonelli, che ha ritirato le proprie dimissioni dopo aver ricevuto, come raccontato dallo stesso primo cittadino, molteplici messaggi di supporto da parte cittadini.

Bonelli aveva annunciato l’intenzione di lasciare lo scorso 23 febbraio a causa della perdita della maggioranza in Consiglio. In particolare, la maggioranza era venuta meno in occasione delle votazioni per eleggere il nuovo presidente del Consiglio comunale dopo la decadenza di Ivan Bonomo, condannato in primo e secondo grado dal Tribunale di Caltanissetta per induzione indebita. La maggioranza aveva infatti designato Maria Di Costa, ma a ottenere l’incarico è stata invece Maria Letizia D’Amico.

“Alla luce delle circostanze verificatesi in Consiglio comunale – aveva scritto Bonelli – ritengo venuta meno la necessaria serenità richiesta dal ruolo nell’interesse della comunità amministrata. Ringrazio gli elettori e quanti hanno riposto fiducia nella mia persona. Ringrazio la Giunta per la collaborazione e l’impegno dimostrato in tutti i progetti portati avanti in questi anni. Auguro alla città di avere in futuro amministratori accorti che operino per il bene comune”.

“Mi sono dimesso da sindaco – aveva aggiunto – perché non potevo fare altrimenti. Sono stato costretto. Il tradimento, la mancanza di pudore, l’irresponsabilità consumata in occasione delle votazioni per il presidente del Consiglio mi hanno deluso, ferito e rammaricato. Avrei voluto ancora e ancora, insieme alla mia Giunta, fare tante cose buone per Nicosia. Ne avevamo la passione, la determinazione e la capacità. Invece un comportamento scellerato mi impedisce di andare avanti”.

Ora il ripensamento, con il primo cittadino che ha chiarito i motivi del proprio dietrofront con le seguenti dichiarazioni: “In questi giorni – ha affermato – ho sentito la stima, la solidarietà e l’affetto di un’intera città che mi chiede di restare. Migliaia di telefonate e messaggi di una comunità preoccupata che io e la mia Giunta cedessimo ad attacchi sconsiderati e irresponsabili. Noi non cediamo. Continuiamo. Non siamo stanchi di amministrare, siamo stanchi di subire porcherie”.

“Abbiamo ancora – ha aggiunto Bonelli – tante opere da realizzare e tante altre già finanziate. Abbiamo ancora da realizzare il sogno della riapertura del Tribunale. Siamo consapevoli che subiremo ancora trabocchetti e imboscate, ma resisteremo. Abbiamo la coscienza pulita e la gente dalla nostra parte. Vogliamo ancora dedicare il nostro impegno, la nostra passione, la nostra esperienza ad amministrare Nicosia. Vogliamo ancora farlo con onore e a testa alta”.

“Per questo – ha concluso – ho deciso di ritirare le dimissioni. Resto sindaco. Ai cittadini grazie di cuore per la generale testimonianza di fiducia”.