Il sindaco Venuti come Sgarbi: “Venite a vivere Salemi”

L'iniziativa fa leva su uno stanziamento di 333 mila euro per il triennio 2021-23. Agevolazioni assegnate sotto forma di contributi a fondo perduto per acquisto o ristrutturazione di immobili

SALEMI (TP) – Il messaggio è forte e chiaro: “Venite a stare a Salemi”. Non è uno slogan, neanche una trovata pubblicitaria.

È un progetto che porta la firma dell’amministrazione del sindaco Domenico Venuti. È un atto con tanto di bando che “assegna un contributo a chi trasferisce la propria residenza e dimora” nella città della Valle del Belice. E ci sono pure i soldi. Ancora la nota del Comune: “L’iniziativa fa leva su uno stanziamento ministeriale di 333 mila euro per il triennio 2021-2023. Le agevolazioni saranno assegnate sotto forma di contributi a fondo perduto, a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. Il limite massimo per ogni contributo assegnato è di 5 mila euro”.

Il bando aveva come termine ultimo per presentare le richieste quello dello scorso 5 giugno. Da quel momento gli uffici hanno avviato l’esame delle pratiche per concretizzare questa nuova soluzione per rilanciare Salemi. C’è una strategia dietro. E c’è soprattutto un filo rosso che lega l’esperienza di governo dell’ex sindaco Vittorio Sgarbi fino all’attuale primo cittadino.

Ed è lo stesso sindaco Venuti a sottolinearlo: “Prosegue il percorso che punta ad un aumento di appeal della città. Alla rigenerazione di ampie parti del centro storico, all’iniziativa Case ad un euro ed al rilancio dell’immagine di Salemi, compreso il terzo posto ottenuto nel contest Borgo dei Borghi, ora si aggiunge quest’altra opportunità. Abbiamo deciso di utilizzare i fondi trasferiti dal Ministero per dare un sostegno concreto a chi decide di trasferire la sua residenza qui. Tutto questo, ad una condizione: la proprietà di un immobile. Cerchiamo infatti persone realmente innamorate di Salemi e che intendano costruire il loro futuro nel nostro territorio”.

Porte aperte anche alle riprese cinematografiche, perché consentono di far conoscere Salemi. Quasi una strategia collaterale. L’ultimo appuntamento con il ciak ha registrato la presenza in città dei registi siciliani Fabio Grassadonia ed Antonio Piazza per girare una pellicola prodotta da “Indigo Film”. Riprese che hanno riguardato il cuore di Salemi: via Vero Felice Monti, via San Francesco di Paola e via Giovanni Amendola, oltre che piazza Libertà, piazza Dittatura e piazza Simone Corleo. Con l’amministrazione comunale più che mai fiduciosa: “Per Salemi si tratta di un’altra importante vetrina”.

Ed a proposito di vetrine il sindaco è tornato a commentare il terzo posto di “Borgo dei Borghi”. “Da tempo – ha sottolineato – scommettiamo sulla cultura e sulla bellezza offerte dalla nostra Salemi. Ci aspettiamo un grande ritorno nel numero delle presenze turistiche e di potenziali nuovi concittadini che vorranno comprare casa qui, ma anche di possibili investitori che vorranno puntare sul nostro borgo con attività turistico-ricettive”.