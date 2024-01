Siracusa, 38enne arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e arma modificata

I controlli e la successiva perquisizione hanno dato esito positivo.

Un 38enne è stato arrestato a Siracusa per possesso di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di specifici controlli, gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno trovato l’uomo 38enne in possesso di 10 dosi di hashish e 0,45 grammi di cocaina e di una pistola modificata.

I controlli e la perquisizione

Nello specifico, i poliziotti hanno sottoposto a controllo l’uomo in via Santi Amato trovandolo in possesso della droga. Successivamente, la perquisizione svolta a casa del 38enne ha permesso di rinvenire e sequestrare, nascosta in un armadio, una pistola a salve marca “Bruni”, a canna libera poiché priva di tappo rosso, modificata per lo sparo e resa potenzialmente pericolosa.