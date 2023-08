Carabinieri, intensificati i controlli nelle zone turistiche siracusane

Operazione “Ferragosto sicuro”: i militari del Comando provinciale hanno controllato in tutto 400 mezzi e 600 persone, elevate 96 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada

SIRACUSA – Anche questo ferragosto ha visto in prima linea i militari dell’Arma dei Carabinieri in tutta la provincia aretusea. Il Comando Provinciale di Siracusa ha fatto il punto sul servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nell’ambito dell’operazione denominata “Ferragosto Sicuro” secondo quanto determinato in sede di C.P.O.S.P. (Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica). I Carabinieri hanno svolto il loro compito in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia.

I militari dell’Arma hanno vigilato le arterie che conducono nelle località balneari e montane e intensificato i servizi in tutte le zone a maggiore richiamo turistico, al fine di svolgere un’incisiva azione preventiva per incentivare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale contrastando in particolar modo l’abuso di sostanze alcoliche e l’assunzione di stupefacenti. I Carabinieri nel corso del servizio hanno arrestato 3 persone: a Francofonte, un 40enne del luogo, per maltrattamenti in famiglia e resistenza; ad Agnone Bagni, un pregiudicato catanese per evasione dagli arresti domiciliari; a Melilli, un 35enne in ottemperanza ad un provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

Nel generale contesto dei servizi, non sono mancate le denunce all’Arma aretusea, in particolare: ad Avola, un 41enne e una 56enne, del luogo, per reati in materia di stupefacenti; a Noto, un netino di 42 anni risponderà di ricettazione e violazione norme per la tutela della fauna selvatica, poiché trovato in possesso di 11 cardellini “carduelis carduelis”, specie protetta secondo la Convenzione di Berna; all’interno di un noto negozio del centro commerciale di Belvedere, un anziano 72enne, per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi atti ad offendere, perché armato di coltello, minacciava i clienti.

Nel corso dei predetti servizi, sfruttando le diverse specialità dell’Arma, sono stati denunciati altri 4 responsabili di attività, perché: in due stabilimenti balneari di Noto e Portopalo di Capo Passero, sono state riscontrate le presenze di due lavoratori in nero e, pertanto, è stata sospesa l’attività, con sanzioni per circa 24.000,00 euro; in un lido balneare di Priolo Gargallo, è stata comminata un’ammenda di oltre 3.000,00 euro, per l’installazione di apparecchiature di potenziale controllo a distanza dei lavoratori dipendenti; a seguito di ispezione presso una comunità di alloggio per anziani di Pachino, è stata disposta la chiusura dell’attività, in quanto la struttura era stata attivata in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria. In tale circostanza sono state elevate anche sanzioni amministrative per 6200,00 euro.

Non sono mancate segnalazioni all’autorità amministrativa, infatti, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente 400 mezzi e 600 soggetti e sono state elevate 96 contravvenzioni al Codice della Strada, prevalentemente per guida con apparecchi radiotelefonici, guida senza patente, senza casco e senza assicurazione obbligatoria nonché per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida di veicolo senza revisione e con patente scaduta di validità, con 10 mezzi sequestrati nonché ritirate 6 patenti di guida e 16 documenti di circolazione. Le violazioni contestate hanno superato i 35.000 euro con oltre 480 punti sottratti dalle patenti di guida.