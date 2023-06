Carabinieri, tempo di bilanci per l’Arma aretusea

I festeggiamenti per il 209° anniversario della fondazione sono stati l’occasione per tirare le somme sulle attività svolte nell’ultimo anno

SIRACUSA – Il Teatro Comunale è stato il suggestivo scenario della celebrazione del 209° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci dei 21 Comuni della provincia aretusea, il prefetto, Giuseppina Scaduto, e le autorità civili, militari e religiose.

A fare gli onori di casa è stato il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Gabriele Barecchia. Presenti un reparto di formazione composto da militari in Grande Uniforme, rappresentanti delle Stazioni Carabinieri della provincia, e da Carabinieri delle varie specialità, oltre che a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni combattentistiche e d’Arma con rispettivi Labari, fra cui quello del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) e della Città di Siracusa, e numerosi alunni degli istituti scolastici della provincia. Il colonnello Barecchia, nel suo intervento, si è rivolto ai giovani presenti, spiegando il senso di responsabilità e il coraggio sull’essere protagonista del cambiamento e l’impegno di porsi al servizio degli altri.

La festa dell’Arma è stata anche l’occasione per fare il punto sull’attività svolta in tutta la provincia da parte dei Carabinieri nel periodo compreso tra giugno 2022 e maggio 2023. L’attività preventiva dispiegata dalla Tenenza di Floridia, dalle 25 Stazioni, dai Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Siracusa, Augusta e Noto (pattuglie, perlustrazioni e servizi di Carabiniere di quartiere) ha fatto registrare, nei 12 mesi in esame ben 17.300 servizi esterni, pari a circa 91.000 ore. Il numero complessivo dei delitti denunciati per cui ha proceduto l’Arma dei Carabinieri è stato pari a 8.543 circa, il 66% di quelli complessivamente denunciati a tutte le Forze dell’Ordine.

L’attività di contrasto dell’Istituzione si è confermata incisiva, attestandosi su dati statistici in lieve rialzo rispetto a quelli dell’anno precedente. Il numero dei reati scoperti (2392) è stato pari al 28% di quelli denunciati, a conferma della qualità del controllo del territorio.

Nell’arco temporale in esame, le persone denunciate per reati di vario genere sono state 2.653 (3.002 nel periodo precedente), mentre il numero degli arresti è stato di 423 (420 periodo precedente); 216 sono stati gli arresti in flagranza (rispetto ai 324 del periodo precedente).

L’attività antidroga ha, ancora una volta, costituito importante componente dell’attività operativa, consentendo il sequestro di oltre kg. 49 di stupefacenti che se venduti al dettaglio avrebbero fruttato oltre 1,7 milioni di euro, e l’arresto di 66 soggetti, nonché l’individuazione di 392 persone dedite all’assunzione di droghe, per lo più giovani, segnalati alle Prefetture di residenza.

Il contrasto ai reati in materia di violenza di genere, con particolare riguardo ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori (stalking), dopo l’adozione del Codice Rosso e le discendenti disposizioni della Procura della Repubblica di Siracusa, ha visto un incremento dell’attività repressiva operata in flagranza, che si è concretizzata negli ultimi 12 mesi nell’arresto di 23 soggetti (7 per atti persecutori e 16 per maltrattamenti in famiglia) e nel deferimento in stato di libertà di altri 26 (8 per atti persecutori e 18 per maltrattamenti in famiglia) resisi responsabili di odiose condotte in danno di fasce deboli.

Nel quadro dell’attività di prevenzione dei reati in genere, si collocano anche le conferenze tenute dai comandanti di Stazione e di Compagnia in favore delle scolaresche, col fine di prevenire i reati di bullismo, cybercrime, blue whale e l’uso di stupefacenti. Al termine della cerimonia, sono stati premiati 17 militari distintisi in attività istituzionale.