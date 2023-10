Tragicomico utilizzo della casa dell’acqua a Siracusa

"Sprecare acqua potabile gratuita per lavare la macchina… Vergogna!" È il commento del primo cittadino aretuseo.

La casa dell’acqua usata come autolavaggio. È ciò che avviene a Siracusa dove alcuni automobilisti hanno pensato di lavare le proprie utilitarie utilizzando le postazioni pubbliche di erogazione di acqua potabile situate in zona Mazzarrone, in via Cuma e nei pressi del tribunale. A denunciare l’accaduto è il sindaco di Siracusa che sui propri canali social ha pubblicato le foto degli automobilisti e condannato il loro gesto. “Sprecare acqua potabile gratuita per lavare la macchina… Vergogna!” È il commento del primo cittadino aretuseo.