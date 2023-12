La Siracusa-Gela finalmente “sbuca” a Modica

Iniziata un cinquantennio fa, la grande opera è ancora incompleta ma arriverà il 7 dicembre fino alla Contea Minardo (Lega): “Ricostruire la fiducia dei cittadini”. Abbate (Dc): “Una data che resterà nella memoria”

MODICA – Un’importante opera infrastrutturale incompleta, l’autostrada Siracusa-Gela, la cui costruzione è iniziata oltre cinquant’anni fa e che oggi è arrivata fino a Modica.

Lo svincolo della città della Contea, infatti, pur essendo stato realizzato da mesi rimane, purtroppo, ancora oggi chiuso e la sua apertura più volte rinviata da mese in mese, costringendo migliaia di automobilisti e camionisti a fare giri assurdi per accedere al tratto già in esercizio da Ispica e Pozzallo o addirittura da Rosolini.

Lo sanno bene al riguardo le aziende e i cittadini del comprensorio modicano e dell’intero versante ragusano cosa comporta la mancanza di un’infrastruttura autostradale in termini di tempo e di oneri che si riversano inevitabilmente sul costo dei prodotti, rendendo, pertanto, meno competitive le aziende stesse.

Lo svincolo, già pronto da mesi, in attesa dell’apertura

Adesso, dopo un lungo tira e molla, soprattutto politico, pare che prossimo il 7 dicembre sarà finalmente aperto e inaugurato lo svincolo modicano, un nodo infrastrutturale di vitale importanza per il territorio.

Sull’argomento si registrano diversi interventi, come quello del deputato nazionale della Lega, Nino Minardo, il quale così si esprime: “Il 7 dicembre, finalmente, lo svincolo di Modica dell’autostrada Siracusa-Gela sarà inaugurato e aperto al traffico. La tarantella delle polemiche sul quando aprire o sull’opportunità di festeggiare mi sembra fuori luogo in una vicenda dove il tempo perso è già troppo. La politica, me per primo, deve fare solo una cosa: prendersi la responsabilità di portare a compimento un’opera che ha cinquant’anni di ritardo. Il coraggio della responsabilità è l’unica cosa che ci consentirà di realizzare questa e altre opere e di ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini”.

Anche il deputato regionale della Dc, Ignazio Abbate, ci tiene a dire la sua, dichiarando quanto segue: “Ho appena ricevuto comunicazione da parte del Presidente Schifani che giovedì 7 dicembre alle ore 12 si aprirà il tratto autostradale fino a Modica. Un giorno tanto atteso che finalmente è arrivato. Una data che resterà nella memoria di tutti quelli che aspettavano da anni il completamento dello svincolo modicano. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare per completare un’infrastruttura in costruzione da decenni per cui non saremo là a festeggiare ma semplicemente a rallegrarci per un risultato raggiunto a un anno dall’insediamento di questo Governo. Ci tengo a complimentarmi con il Presidente e con l’Assessore Aricò per l’egregio lavoro svolto”.