Siracusa, in stazione Carabinieri stanza dedicata a donne vittime di violenza

Mercoledì sarà inaugurata la stanza dedicata alle donne che accedono in caserma per denunciare violenze e soprusi.

Mercoledì 6 settembre, alle ore 10.30, presso la Stazione Carabinieri di Rosolini, sarà inaugurata la stanza dedicata alle donne che accedono in caserma per denunciare violenze e soprusi.

Si tratta di un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico della vittima con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza alla persona per le sofferenze subite.

All’evento, cui sarà presente la Vice Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia Ada Florena, è prevista la partecipazione delle Autorità Provinciali e locali. La presenza degli operatori dell’informazione è particolarmente gradita.