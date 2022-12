Siracusa, polemica sulle luminarie: sostituzione “last minute” per la festa di Santa Lucia

In poche ore risolto il "pasticcio luminarie". Sostituite le luminarie in corso Matteotti ed allestite quelle di corso Umberto. Tutto pronto anche alla Borgata.

Si è conclusa, a tempo di record e in occasione della festa di Santa Lucia, la sostituzione delle luminarie che erano installate, in fretta e furia dall’amministrazione di Siracusa, alla vigilia dell’Immacolata.

“Troppo brutte”, di “qualità scandente”, insomma per i siracusani quelle lucette in corso Umberto non andavo bene, soprattutto in occasione del ritorno del Simulacro della Santa Patrona, tra le vie di Ortigia, in occasione del 13 dicembre, dopo due anni di stop.

L’installazione delle luminarie definitive ha avuto, una brusca accelerazione, nelle ultime ore per non rischiare di far trovare la città, come spesso accade, impreparata.

Nonostante le tante motivazioni tecnico/burocratiche, sostenute dall’amministrazione aretusea, era tanta, troppa la delusione dei siracusani per non vedere il centro storico, almeno, addobbato e colorato per le festività.