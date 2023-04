Siracusa minaccia compagna e picchia agenti con bastone di legno, arrestato

I poliziotti, curati da personale sanitario, hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni

Con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e maltrattamenti nei confronti di familiari la Polizia ha arrestato a Pachino, nel Siracusano, un 44enne già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione del centro in difesa di una donna che temeva di essere aggredita dal proprio compagno.

Ai domiciliari

Giunti sul posto, hanno trovato l’uomo sulla porta d’ingresso con in mano un grosso bastone di legno. Alla loro vista il 44enne è andato su tutte le furie colpendo i poliziotti. Dopo essere stato immobilizzato, per lui sono scattate le manette ed è stato posto ai domiciliari. Gli agenti, curati da personale sanitario, hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni.