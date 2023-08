Siracusa, nuove sinergie tra le scuole e la Biblioteca

La struttura comunale e gli istituti sono al lavoro per stilare un ricco calendario di eventi in vista dell’inizio dell’anno scolastico: al centro delle iniziative gli studenti siracusani e la lettura

SIRACUSA – Il libro, da sempre, è uno strumento di conoscenza, di scoperta della realtà che ci circonda, che alimenta la nostra cultura e che ci arricchisce interiormente. Proprio per tali motivi è di fondamentale importanza che già, fin dalla più tenera età, ci si abitui a leggere. Invogliare i più giovani alla lettura è uno degli obiettivi che si prefigge la biblioteca comunale di Siracusa.

Per tale motivo, con l’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, la biblioteca comunale sta approntando delle nuove iniziative, aventi per oggetto i libri e la lettura, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo aretuseo. Già, da alcuni anni, la biblioteca comunale collabora proficuamente con gli istituti scolastici cittadini, ma con il nuovo anno detta collaborazione verrà ulteriormente rafforzata. Il bilancio delle attività espletate nello scorso anno scolastico è stato ampiamente positivo. Infatti sono state numerose le attività di promozione della lettura cui hanno preso parte complessivamente 785 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’Istituto comprensivo “Carol Wojtyla” ha visto impegnati gli alunni delle “prime” classi nel progetto “I miti per i piccoli”; e le “quinte” coinvolte nel progetto “Il magnifico viaggio – La Divina Commedia raccontata ai ragazzi” ispirato al libro di Annamaria Piccione “La Divina Commedia raccontata ai bambini”. Le classi “terze” dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, invece, hanno preso parte al progetto “Fiabe al telefono”. Due i progetti proposti dall’Istituto comprensivo “Giuseppe Aurelio Costanzo”: “Viaggio nel Mediterraneo con Giufà” destinato alle classi “terze”; e “Raccontiamoci le favole… Raccolta di fiabe sull’ambiente” realizzato con le classi “seconde”.

I progetti sono stati curati dall’animatrice culturale, Maria Figura, autrice dei copioni delle rappresentazioni teatrali che hanno concluso ciascun progetto alla fine dell’anno scolastico. Tra le altre attività l’ottava edizione del torneo di lettura “Attenti al…libro”, organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale cui hanno preso parte le “quarte” di sei istituti comprensivi di Siracusa e provincia; e il secondo concorso letterario “Cosa accadrebbe se…” indirizzato agli alunni delle classi “seconde” della scuola secondaria di primo grado.

La sezione ragazzi della Biblioteca comunale è stata inoltre selezionata, insieme a Messina, per la realizzazione di un progetto di rete bibliotecaria a livello nazionale. Infine gli Istituti comprensivi “Carol Wojtyla”, “Giuseppe Aurelio Costanzo”, “Vitaliano Brancati” e “Elio Vittorini” hanno partecipato a laboratori ed esperienze legate al concetto di empowerment (potenziamento) (in particolar modo femminile), alla diversità e all’inclusione.

Anche per questo anno scolastico gli istituti scolastici interessati possono aderire alle iniziative contattando la direzione della biblioteca comunale con cui valutare se svolgere le attività nelle loro sedi o raggiungere la biblioteca comunale in via dei Santi Coronati.