Siracusa, nuovo ospedale: verso l’affidamento della progettazione definitiva

In pubblicazione sulla Gazzetta Europea la procedura per l’affidamento della progettazione definitiva

Nuovo ospedale di Siracusa. L’iter va avanti dopo che, il 13 gennaio scorso, lo stesso funzionario, ovvero il prefetto di Siracusa, ha revocato l’incarico al Raggruppamento temporaneo di imprese con mandatario, lo Studio Plicchi di Bologna in quanto, nella prospettazione del commissario, avrebbe accumulato troppi ritardi.

Da quanto si apprende, oggi è stata appena avviata un’indagine di mercato per la definizione di una procedura negoziata finalizzata all’acquisizione della progettazione definitiva per appalto integrato. Una modalità di scelta del contraente prevista dalle direttive europee, analoga a quella a suo tempo seguita per la ricostruzione del ponte di Genova e che è consentita al Commissario per effetto di quanto statuito dall’art. 42-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Pubblicato sulla Gazzetta Europea un nuovo avviso di indagine di mercato

Si tratta di uno step indispensabile per arrivare celermente al concreto avvio dei lavori, obiettivo che non poteva essere diversamente perseguito, essendo anche preclusa la possibilità di uno scorrimento della graduatoria per la specificità del concorso di idee, nel cui contesto ciascuno dei partecipanti aveva presentato una distinta proposta realizzativa.

I tempi previsti

Le manifestazioni d’interesse alla procedura dovranno pervenire entro le 12 del prossimo 9 febbraio al seguente indirizzo: commissario.ospedale.siracusa@pec.it. Gli atti sono visionabili sul sito https://nos.ospedale.siracusa.it.