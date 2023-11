Siracusa, parte la gara per i lavori su Villa Landolina

È stata lanciata sulla piattaforma telematica Sitas, con scadenza al 10 dicembre, per realizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali che ospiteranno gli uffici del Parco archeologico aretuseo

SIRACUSA – Hanno preso il via le procedure di gara per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzata alla rifunzionalizzazione degli uffici di villa Landolina sita all’interno del parco storico del Museo Paolo Orsi di Siracusa.

Infatti è stata lanciata sulla piattaforma Sitas la gara telematica, con scadenza il prossimo 10 dicembre che permetterà all’edificio storico di villa Landolina di ospitare gli uffici del Parco Archeologico di Siracusa.

La vicenda del finanziamento

La vicenda del finanziamento degli interventi è stata alquanto travagliata. Detto finanziamento, ammontante complessivamente a 972.264,00 euro, era stato disposto nel 2019 con un Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. La somma proveniva dal Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10/09/2016, ad Agrigento, tra lo Stato e la Regione Siciliana. La somma totale di 972.264,00 euro era stata così suddivisa: 9.600,00 euro per il 2019, 721.998,00 euro per il 2020 e 240.666,00 euro per il 2021. Tuttavia nel marzo 2020 la Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana (Ars) approvava, su proposta del dirigente del Dipartimento dei Beni Culturali, la riprogrammazione delle risorse del Patto per il Sud. Detta riprogrammazione veniva approvata anche dalla Giunta regionale e dall’allora Presidente della Regione nonché assessore ai Beni Culturali, Nello Musumeci.

Di conseguenza alcune opere vennero definanziate, cioè fu tolto loro il finanziamento, ed altre vennero finanziate con le risorse stornate. A farne le spese fu la provincia di Siracusa che fra le opere definanziate annoverò anche quella relativa al Museo regionale “Paolo Orsi” e il progetto di “Efficientamento energetico, impiantistico e realizzazione di sala multimediale e biblioteca di Villa Landolina”. A seguito delle proteste seguite la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 367 del 25 luglio 2022 “Piano Sviluppo e Coesione 2021/2027 – Riprogrammazione”, approvava un nuovo elenco di interventi relativi ai Beni Culturali, da inserire nella nuova riprogrammazione del PSC 2021/2027. Tra questi interventi figurava anche il “Progetto di efficientamento energetico, impiantistico e realizzazione sala multimediale e biblioteca di Villa Landolina all’interno del Parco storico del Museo archeologico regionale “Paolo Orsi” per un ammontare di 972.264,00 euro.

Cosa prevede il progetto di riqualificazione di Villa Landolina

La villa Landolina è composta da due livelli fuori terra, al piano terra, nell’ala nord, due grandi ambienti ospitano la biblioteca del Museo, e due più piccoli, di cui uno destinato ad archivio e l’altro a magazzino. L’intervento progettuale prevede una serie di opere finalizzate alla manutenzione e restauro della struttura architettonica sia all’interno che all’esterno con interventi impiantistici in coerenza ed applicazione delle norme relative al risparmio energetico, pertanto si procederà al completo rifacimento dell’impianto di climatizzazione, di quello idrico-sanitario, della rete di collettamento delle acque bianche e nere e dell’impianto elettrico.

La biblioteca, localizzata al piano terra, attualmente è costituita da due grandi sale lettura; una di queste sale, precisamente quella più piccola sarà destinata a sala multimediale, mentre quella più grande manterrà la destinazione d’uso attuale, prevedendo la collocazione dei nuovi mobili libreria perimetralmente alle pareti ed i nuovi arredi costituiti da tavoli e poltroncine.