Siracusa, picchia la moglie e la costringe ad avere rapporti sessuali: arrestato 36enne

L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale nei confronti della moglie 33enne

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 36enne originario dello Sri Lanka, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Siracusa.

Le indagini

L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale nei confronti della moglie 33enne, sua connazionale. La donna in più occasioni sarebbe stata picchiata e costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere.