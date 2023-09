Violenze ai danni della convivente, arrestato 29enne a Siracusa

L'uomo, portato in commissariato, ha avuto un comportamento minaccioso ed aggressivo anche nei confronti dei poliziotti

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un uomo di 29 anni, già conosciuto alle forze di Polizia, per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento della polizia

I poliziotti sono intervenuti in un’abitazione nei pressi di via Mineo dove, poco prima, l’arrestato aveva aggredito la propria convivente poco più giovane di lui. Agli uomini delle Volanti intervenuti è apparso subito chiaro lo stato di alterazione psicofisica in cui si trovava l’uomo dedito all’uso di droghe e alcol. Sotto l’abuso di queste sostanze, quest’ultimo maltrattava aggredendo fisicamente la propria compagna. Immediatamente gli agenti attivavano il protocollo del codice rosso mettendo in sicurezza la donna.

Il provvedimento

Il 29enne, che si trovava presso gli uffici della Questura, non pago delle violenze perpetrate nei confronti della sua convivente, teneva un comportamento minaccioso ed aggressivo anche nei confronti dei poliziotti. L’uomo, al termine delle incombenze di legge, è stato arrestato e condotto in carcere.