Pronto soccorso della provincia di Siracusa, si lavora sulla carenza medici

Troppe carenze nelle strutture della provincia: a farne le spese sono i cittadini che necessitano di assistenza. L’Asp ha indetto tre avvisi pubblici per il reperimento di nuove risorse

SIRACUSA – Il grave problema della carenza di medici sta interessando anche le strutture ospedaliere pubbliche della provincia aretusea. Il che si ripercuote soprattutto sui pazienti con servizi inaccessibili, liste di attesa sempre più lunghe con conseguente ricorso a strutture private per accelerare i tempi ma con spese maggiori.

Il deputato regionale nonché sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, lo scorso giugno aveva fatto presente questa situazione segnalando che nei pronto soccorso della provincia sono ben 17 i vuoti in organico. Nell’area dell’emergenza invece mancano 25 medici.

Per fare fronte al problema, presente soprattutto nei Pronto Soccorso e nei Servizi di Emergenza Urgenza, non è stato sufficiente sopperire con le assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale medico.

Pertanto il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, ha indetto tre avvisi pubblici per il reperimento di medici sia a tempo determinato che libero professionale includendo anche specializzandi e medici in pensione in possesso dei requisiti necessari. I tre avvisi sono pubblicati nel sito internet www.asp.sr.it nella sezione Bandi di Concorso e le domande possono essere presentate entro il 1° settembre 2023 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata personale trasmessa all’indirizzo concorsi@pec.asp.sr.it.

Con il primo avviso straordinario si ricercano medici per incarichi libero professionali per turni di 8 ore settimanali sino al 31 dicembre 2023 prorogabili sino al 31 dicembre 2025 in ragione del perdurare della carenza di personale, per medici specializzandi iscritti a qualsiasi scuola di specializzazione e per qualsiasi anno di corso. Possono partecipare medici iscritti all’Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Con il secondo si ricercano medici di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza con assunzione a tempo determinato che hanno maturato nell’ultimo decennio almeno tre anni di esperienza anche non continuativi equivalenti a tempo pieno svolti con qualsiasi contratto di lavoro nei servizi di Emergenza-Urgenza del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione (art. 12 comma 1 D.L. n. 34 del 28.3.2023); Con il terzo si affidano incarichi libero professionali a medici in pensione in possesso dei requisiti previsti da destinare ai Pronto Soccorso degli ospedali della provincia di Siracusa.

Gli incarichi libero professionali saranno conferiti per turni di 38 ore settimanali con possibilità di articolazione flessibile con turni di almeno 6 ore sino al 31 dicembre 2023 prorogabili in ragione del perdurare della grave carenza di personale e secondo la normativa nazionale. Requisiti generali e specifici di ammissione, modalità di partecipazione, di presentazione delle domande e di esclusione, durata degli incarichi e compensi sono dettagliati nei rispettivi avvisi pubblicati al seguente link http://www.ausl8.siracusa.it/skins/php/view_2.php.