Siracusa, scoperto artigiano delle armi: realizzava ordigni con l’ausilio di video tutorial

Durante la perquisizione sono stati rivenuti fucili di costruzione artigianale, parti di cartucce per fucile da caccia, proiettili e pistole giocattolo.

Nella mattinata del 6 febbraio, il personale del Commissariato P.S. di Lentini ha fatto irruzione in un’abitazione del popolare quartiere “Sopra Fiera” dove ha ritrovato un laboratorio clandestino di armi artigianali.

Il giovane arrestato – sebbene allo stato non sono risultati legami con ambienti della locale malavita – è gravemente indiziato di essere un valente “artigiano” delle armi in grado di realizzare, dalla lavorazione di semplici tubi, canne per fucili e assemblarle con i meccanismi di percussione e scatto rendendole perfettamente funzionanti.

Le indagini e il ritrovamento delle armi artigianali

Il rinvenimento di riproduzioni di pistola del tipo in uso alle Forze dell’Ordine lascia, tuttavia, ipotizzare che l’arrestato era in grado di modificare anche armi giocattolo. Agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato della Polizia di Stato, dopo accurate indagini, hanno deciso di fare irruzione nel garage adibito ad officina per la realizzazione di armi artigianali clandestine. Sono stati rinvenuti fucili di costruzione artigianale, parti di cartucce per fucile da caccia, proiettili e pistole giocattolo, attrezzature per la realizzazione delle armi.

Le complesse investigazioni sono state coordinate dal Procura della Repubblica di Siracusa che ha disposto la traduzione di S.M. presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.