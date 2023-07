Scuola, niente accorpamento per l’istituto “Verga” di Siracusa

Il provvedimento della Regione Siciliana sul ridimensionamento del plesso che tanto aveva fatto infuriare docenti e studenti è stato sospeso dal Tar dopo il ricorso presentato dal Comune

SIRACUSA – L’istituto comprensivo “Giovanni Verga” di Siracusa manterrà la propria autonomia e non sarà accorpato ad altri istituti scolastici. Difatti, il provvedimento preso dalla Regione Siciliana sul ridimensionamento dell’istituto, che tanta contrarietà aveva suscitato tra i docenti e i genitori degli studenti, è stato sospeso dal Tar grazie a un apposito ricorso presentato dal Comune aretuseo.

Il ricorso era stato presentato lo scorso 9 marzo contro l’accorpamento dell’istituto comprensivo “Verga” con altre tre scuole siracusane nell’ambito del Piano di dimensionamento deciso dall’assessorato regionale dell’Istruzione. Nello specifico, il Comune, rappresentato dal sindaco Francesco Italia, aveva chiesto l’annullamento del decreto numero 7 del 20 gennaio scorso, nella parte in cui l’assessorato di Palermo ha soppresso l’istituto “Verga” per il mancato raggiungimento del numero minimo previsto di 500 iscritti per il prossimo anno scolastico. Il decreto venne emesso in anticipo rispetto alla scadenza per le iscrizioni, fissata al 31 gennaio. A quella data, il numero degli alunni le cui famiglie avevano scelto il “Verga” era di 512. Nel ricorso, l’annullamento del decreto, dal punto di vista giuridico, è stato motivato con la violazione della legge regionale 6 del 2000 sull’autonomia scolastica regionale.

“L’Amministrazione comunale – ha affermato l’assessore alle Politiche scolastiche, Teresella Celesti – è stata vigile, presente e pronta a tutelare che non si disperdesse il know how del Verga, presidio importante di formazione nel quartiere Bosco Minniti e si compiace del risultato raggiunto. Certo bisognerà lavorare molto, d’intesa con la scuola, per garantire il permanere delle condizioni di garanzia dell’autonomia scolastica”.

“È opportuno – aggiunge l’assessore Celesti – rivendicare l’azione lineare di questa Amministrazione che, in attesa del pronunciamento del Tar, non ha ritenuto di enfatizzare sentimenti donchisciotteschi, convinta che l’azione politica debba essere sorretta da conoscenza, onestà intellettuale e accompagnare i cittadini alla comprensione di situazioni nuove e che comunque non attengono alla competenza degli Enti Locali”.

“Le norme che regolano l’Autonomia scolastica – prosegue l’amministratrice – sono infatti nazionali e dettate dal numero degli iscritti. I numeri, non le partigianerie determinano la sopravvivenza o meno di un’Autonomia. Si manifesta stupore invece per le incomprensibili esternazioni, lette sui social, motivate da malanimo e ricche di falsificazioni, tese soltanto a creare un ‘caso’”.

“Ci si augura – conclude – sia arrivato il tempo di un’azione politica colta, coerente e davvero rispettosa dell’intelligenza dei cittadini”.

Infine da sottolineare che il “Verga” è considerato da tanti quale vero e proprio presidio di legalità per la zona in cui opera e che, per tale motivo, la sua soppressione avrebbe fatto venire meno la sua importante funzione. Dopo la sospensione del Tar, l’Ufficio Scolastico di Siracusa sta provvedendo ai consequenziali adempimenti, in modo da garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico.