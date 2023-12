Siracusa, trasporto turistico, bando per velocipedi stagionali

L’Amministrazione aretusea vuole regolamentare l’utilizzo nel centro storico ed ha pubblicato un bando per attività di tipo turistico-ricreativo. Le autorizzazioni concesse avranno durata dall’1 aprile al 31 ottobre

SIRACUSA – Regolamentare una volta per tutte il trasporto turistico effettuato con i velocipedi e le motocarrozzette nel centro storico di Siracusa. A tale scopo, l’Amministrazione comunale aretusea ha pubblicato un bando per la presentazione di istanza a svolgere attività di “Trasporto di tipo turistico-ricreativo” mediante l’utilizzo di 40 velocipedi e di 20 motocarrozzette con conducente.

Le autorizzazioni concesse sono di carattere stagionale ed avranno durata dal 1 di aprile al 31 di ottobre di ogni anno su percorsi predefiniti all’interno e verso le parti storico ambientali ed archeologiche significative del territorio cittadino.

Per il calcolo del fabbisogno nell’ambito cittadino di veicoli da adibire a tale servizio, il contingente numerico cumulativo di velocipedi (2/3) e motocarrozzette (1/3) necessario al fabbisogno nell’ambito cittadino sarà determinato, ogni tre anni, con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alla “popolazione turistica mediamente presente al giorno nel Comune”, così come desunto dalle rilevazioni relative all’anno precedente a quello di calcolo dell’Osservatorio Turistico Regionale.

Il bando riguarda i velocipedi a tre o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ed eventualmente dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare; i motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, equipaggiati di idonea carrozzeria, a motore elettrico.

L’itinerario in cui potrà essere svolta l’attività è costituito da: Ortigia, Parco Archeologico Neapolis, Santuario Madonna delle Lacrime, Museo Archeologico Paolo Orsi, Catacombe di S. Giovanni, Piazza S. Lucia, Latomie dei Cappuccini. Il percorso prestabilito per Ortigia è il seguente: Stazionamento Via Rodi (parcheggio Molo S. Antonio), Via Malta, Ponte S. Lucia, Via dei Mille, Viale Mazzini, Via Ruggero Settimo, Passeggio Aretusa; Zona fermata per Piazza Duomo e dintorni, Largo Aretusa, Via Castello Maniace, Via Gaetano Abela, Lungomare Ortigia, Largo della Gancia, Via Eolo, Via Nizza, Belvedere San Giacomo, Via dei Tolomei, Via Mastrarua, Lungomare di Levante Elio Vittorini, Riva Nazario Sauro – Zona sosta Tempio di Apollo e dintorni, Via del Forte Casanova, Riva della Posta, Ponte Umbertino, Corso Umberto, Via Perasso, Via Bengasi, Via Rodi.

Il percorso previsto per le altre aree turistiche prevede invece: Stazionamento Via Rodi (parcheggio Molo S. Antonio), Via Sen. G. Maieli, Corso Umberto, Viale Regina Margherita, Via Dell’Arsenale, Viale Armando Diaz, Largo Gilippo, Viale Luigi Cadorna incrocio Viale Teocrito con alternative: 1) a sinistra, direzione Parco Archeologico Neapolis, – Viale Teocrito, Viale Augusto, Via F. Saverio Cavallari, Viale Paolo Orsi, Corso Gelone, Viale Teocrito, Viale Luigi Cadorna, Piazza 3/14 Euripide, Via Epicarmo, Via Re Ierone II, Largo Gilippo, Viale Armando Diaz, Via Vincenzo Gioberti, Via A. Rizza, Via G. B. Perasso, Via Bengasi, Via Rodi. 2) A destra per via Von Platen, Piazzale Carmelo Ganci, Via Maria Politi Laudien, Piazza Cappuccini, Via dell’Unità d’Italia, Via Bignami, Piazza S. Lucia, Via Ibla, Via dell’Unità d’Italia, Via dello Sbarcadero S. Lucia, Via dell’Arsenale, Viale Armando Diaz, Via V. Gioberti, Via A. Rizza, Via Perasso, Via Bengasi e Via Rodi.

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 9 febbraio 2024.