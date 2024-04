Siracusa, violentò l’ex e diffuse video hard sul web: andrà in carcere

Violentò e diffuse un video intimo con la sua ex. I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia hanno tratto in arresto un pregiudicato di 36 anni in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura.

L’uomo si trova già in carcere

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti commessi nel 2020 ai danni della ex convivente e dovrà scontare la pena residua di un anno, 11 mesi e 7 giorni di reclusione. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Siracusa.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI