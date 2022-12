Siracusa, cade un “pezzo” di Duomo, transennata un’area davanti alla cattedrale

Arrivano le precisazioni della Curia Arcivescovile per evitare allarmismi alla vigilia della notte di Capodanno che si terrà in piazza Duomo.

E’ stata interdetto, in via provvisoria, il sagrato della Chiesa Cattedrale da parte del Comune di Siracusa.

“Due settimane fa – si legge in una nota – è avvenuto il distacco di un piccolo elemento di un capitello di una colonna del prospetto della Cattedrale” – Ha precisato oggi, la Curia Arcivescovile in una nota, per evitare polemiche e inutili allarmismi alla vigilia della notte di Capodanno che si terrà in piazza Duomo.

Gli aggiornamenti della Curia Arcivescovile

Da quanto si apprende, a Siracusa, l’ufficio tecnico della Curia ha effettuato i necessari sopralluoghi e in accordo con i tecnici della Soprintendenza ai beni culturali aretusea e del personale dei Vigili del fuoco ha effettuato la opportuna messa in sicurezza.

Le transenne impediscono, così, l’accesso al sagrato della Cattedrale, a disposizione dei fedeli il solo ingresso laterale su piazza Minerva.

Rischio sicurezza, il concerto in piazza Duomo si farà?

In considerazione dello spettacolo in piazza Duomo la sera del 31 dicembre, la Curia – si legge ancora nella nota – ha chiesto per precauzione di inibire solo per giorno 31 l’accesso al sagrato. Il Comune di Siracusa ha invece effettuato da oggi – conclude la nota – un provvedimento di chiusura del sagrato in maniera permanente.

Come si accede in Cattedrale

L’accesso alla Cattedrale, fino a nuova disposizione, avviene esclusivamente dal portone di piazza Minerva”.