Sisma in Turchia, Musumeci “Operativo ospedale da campo Protezione civile”

“L`ospedale da campo allestito dalla Protezione civile in Turchia è pienamente operativo. Esprimo la mia soddisfazione per l`operato dei nostri uomini e delle nostre donne, impegnati ad essere concretamente vicini alle popolazioni terremotate. Si tratta di personale esperto e qualificato, che possiamo solo ringraziare per quanto sta facendo”. È quanto dichiara il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Arrestati 50 imprenditori edili

Sono più di cinquanta gli imprenditori edili che sono stati arrestati in Turchia per negligenza o difetti di costruzione di palazzi che, sgretolandosi a causa del terremoto, hanno aumentato il numero di vittime. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag nel corso di una conferenza stampa.