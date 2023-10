Smart festeggia i suoi 25anni con una speciale EQ fortwo

Tre nuove livree scelte per celebrare il 25esimo anniversario

ROMA – Smart festeggia un quarto di secolo e dedica agli smartisti italiani la sua ultima serie speciale, la Eq fortwo 25th anniversary, un doveroso omaggio al Paese che più di ogni altro ha apprezzato la sua inimitabile unicità.

In 25 anni smart è entrata dove nessuna automobile avrebbe mai ambito. Si è fatta strada nella collezione permanente del Moma, è stata la prima auto elettrica a debuttare nelle concessionarie, la prima condivisa e anche il primo brand a convertirsi completamente all’elettrico.

Con i suoi 2,70 ha conquistato il cuore degli urban driver nei principali paesi del Vecchio Continente, in particolar modo l’Italia, dove è stata definita da sociologi e urbanisti “un moderno e funzionale elemento di arredo urbano”.

Carmine red, grey matt e sapphire blue sono le tre livree scelte per festeggiare 25 anni di smart con l’ultima di una lunga serie di limited edition che, in un quarto di secolo, hanno costellato la storia di smart, contribuendo al suo successo.

“La smartina è l’affettuoso soprannome che da un quarto di secolo accompagna la fortwo. 25 anni in cui si è affermata fino ad essere considerata ‘la soluzione’ per eccellenza alla mobilità cittadina individuale”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, direttore vendita Mercedes-Benz Cars Italia.

“Irrinunciabile alleata per districarsi nella giungla urbana o semplicemente espressione di uno status da esibire orgogliosamente, la fortwo è da sempre un oggetto del desiderio trasversale, sempre positiva ed inclusiva. Questa nuova serie speciale è un omaggio alla sua storia, alle sue tante rivoluzioni, ma soprattutto agli oltre 600.000 smartisti italiani che in tutti questi hanno fatto grande la smartina”.

Realizzata su base prime, la Eq fortwo 25th anniversary, che non passerà certamente inosservata a collezionisti e appassionati, offre di serie un equipaggiamento unico, con un importante vantaggio cliente pari all’80% delle dotazioni offerte.

Oltre alla tre esclusive colorazioni, carmine red, grey matt e sapphire blue, si distingue per gli interni in pelle, i cerchi da 16”, il winter pack, bundle telecamera con sensori di parcheggio, fari full led, luci ambient ed exclusive pack. EQ fortwo 25th anniversary è già ordinabile presso tutti gli smart center a 23.767 euro per la versione con caricatore di bordo da 4,6 kW e 24.176 euro per quella con charger da 22 kW.