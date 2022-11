Soleil Sorge: “Favorevole alla chirurgia ma il mio seno è naturale”

L'influencer Soleil Sorge, ospite di Verissimo, ha parlato del suo rapporto con la chirurgia, confessando di essere stata bullizzata a scuola

L’influencer Soleil Sorge, ex inquilina del Grande Fratello Vip, si è confessata all’interno del programma “Verissimo” in onda su Canale 5.

Ospite della conduttrice, Silvia Toffanin, Soleil ha parlato della sua infanzia e del suo rapporto con la chirurgia estetica.

“Ho sempre detto di essere pro chirurgia se questa può aiutare la salute o anche il benessere psicologico di una persona – le parole di Soleil – Nel mio caso in passato ho anche valutato di rifare il seno perché credevo mi avrebbe reso felice. Col tempo poi ho imparato ad apprezzarmi per come sono, ci è voluto tanto lavoro ma accettarsi è possibile”.

Soleil: “Io bullizzata a scuola”

L’influencer, nel corso dell’intervista, ha raccontato anche di aver subito il bullismo ai tempi della scuola “Mi prendevano in giro per il mio seno piatto e ricordo che mettevo addirittura i calzini nel reggiseno – rivela – Poi una volta a una gita un calzino è caduto ed è stato davvero imbarazzante. Dopo quell’episodio mi sono detta meglio essere piatta che fare queste figuracce”.

“Quando si faceva l’appello avevo paura del momento in cui si pronunciava il mio nome, un po’ perché lo dicevano male un po’ perché sapevo che poi sarebbero arrivati i commenti – conclude Soleil – Sentivo il giudizio anche quando mi chiedevano di dove fossi. Quando raccontavo questi episodi a mia madre mi diceva sempre di non dare importanza a ciò che diceva la gente. Aveva ragione, oggi sono felice e il mio nome mi piace moltissimo”.