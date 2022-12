Sortino, al via il recupero degli impianti sportivi

Il Comune ha ottenuto un contributo da un milione di euro per la riqualificazione del centro polifunzionale di Contrada Lago. Il sindaco, Vincenzo Parlato: “Miglioriamo offerta e inclusione sociale”

SORTINO (SR) – Buone notizie per tutti coloro che svolgono attività sportive nel Comune di Sortino.

L’Amministrazione comunale ha infatti ottenuto un importante contributo per il progetto relativo alla “Rigenerazione e riqualificazione del centro sportivo polifunzionale di inclusione sociale sito in Contrada Lago”.

Il progetto è finalizzato alla riconversione degli impianti sportivi esistenti, mediante opere di ristrutturazione dell’intera struttura con la realizzazione di una nuova costruzione indoor destinata ad attività polivalenti e l’adeguamento funzionale della restante area, in modo da utilizzare gli impianti in maniera continua durante l’intero arco della giornata e dell’anno.

Il contributo, ammontante complessivamente a un milione di euro, è stato assegnato dall’Agenzia per lo Sviluppo e Coesione. Il progetto rientra nell’apposita graduatoria di quelli finanziati con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Linea 1.1.1 “Potenziamento dei Servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.

I lavori prevedono anche l’adeguamento normativo al fine del superamento di tutte le barriere architettoniche per una corretta fruizione sia da parte degli utenti che degli spettatori che presentano deficit di tipo motorio od altre disabilità.

Soddisfatto per l’acquisizione del finanziamento il primo cittadino, Vincenzo Parlato, che ha commentato: “L’intervento servirà a creare una nuova, moderna e più funzionale struttura sportiva e sociale, più inclusiva, favorendo l’aumento del numero dei destinatari e la qualità dell’offerta, e sarà a disposizione anche delle associazioni che si occupano di servizi sociali, a favore di anziani e disabili, per superare problemi di disagio e fragilità sociale”.

“Un altro importante obiettivo viene raggiunto – ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Vincenzo Bastante – dopo i finanziamenti destinati alla Palestra dell’Istituto Comprensivo ‘Columba’ ed il Campo Sportivo in erba sintetica in fase di completamento, questo finanziamento dimostra l’attenzione della nostra amministrazione anche per lo sport, verso cui concentreremo tutti gli sforzi nei prossimi mesi”.

“Lo sport – ha aggiunto l’assessore comunale ai Beni culturali ed alla Pubblica istruzione, Milena Tuccitto – diventa così un valido strumento per restituire alla comunità una propria identità e concorre alla promozione dell’inclusione e del benessere oltre che ad uno sviluppo economico sostenibile”.

“Il progetto che abbiamo avuto finanziato – ha concluso il sindaco Parlato – prevede la realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale, 2 blocchi servizi destinati a nuovi spogliatoi e i bagni, la riqualificazione dell’ala destinata a servizi della palestra esistente, da riconvertire ad infermeria, magazzini, uffici e spogliatoi, ecc. Ma l’obiettivo principale è quello di incrementare complessivamente la pratica sportiva, che abbia un impatto positivo sul benessere e sulla qualità della vita dei cittadini, riducendo anche il costo sanitario pro-capite”.