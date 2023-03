Spaccio di droga nel Catanese: 2 arresti

I Carabinieri hanno fermato in flagranza un acese di 28 anni e un palermitano di 32 per spaccio di sostanze stupefacenti.

Scatta l’arresto per due pusher attivi nel Catanese. I Carabinieri hanno fermato in flagranza un acese di 28 anni e un palermitano di 32 per spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi si trovavano a bordo di un’auto in possesso di 10 grammi di ketamina, 9 di Mdma e 5 di ecstasy. Dalle perquisizioni domiciliari nell’abitazione del 32enne posta in via del Plebiscito i militari hanno sequestrato 1,350 chilogrammi di marijuana e 48 grammi di hashish, un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento. Nella dimora del 28enne sono state individuate alcune bustine con 3 pietre di hashish per circa 2 grammi complessivi, 10 di marijuana, 7 pillole di 2C-B ma pure altri 2 bilancini di precisione. I fermati sono finiti in carcere.