Uomo bacia in bocca ragazzina appena uscita da scuola e tenta sequestro: genitori vedono tutto

Il giudice ha momentaneamente ordinato la liberazione provvisoria del molestatore

La stava seguendo mentre raggiungeva la fermata del bus all’uscita da scuola. A quel punto, un uomo di 42 anni non ha perso più tempo e, dopo averla afferrata, ha tentato di baciare sulla bocca una 15enne. Non pago del turpe atto ha anche cercato di rapirla per portarla in un garage dove era parcheggiata la sua auto. Alla scena, avvenuta il 24 novembre scorso in quel di Cangas in Spagna, hanno però assistito genitori di altri studenti che, immediatamente, hanno fatto scattare l’intervento della Guardia Civil.

Inversione di tendenza

Dopo aver individuato il presunto autore dei fatti, la domenica successiva è stato arrestato e assicurato alla giustizia. Il giudice ha però momentaneamente ordinato la sua liberazione provvisoria. Come si legge sul Faro De Vigo, le denunce di aggressioni sessuali a Cangas non erano frequenti fino a qualche tempo fa. La tendenza si è invertita negli ultimi anni, quando hanno cominciato a registrarsi sempre più segnalazioni, con casi anche gravi, come lo stupro di due minori di 14 e 17 anni denunciato in città nel 2021.