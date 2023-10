Ex scuola abbandonata a Catania, Cardello: “Recuperare l’area per il bene del territorio”

Anni di abbandono hanno relegato, quello che una volta era un plesso dell’istituto XX Settembre di via Santa Sofia, nel totale dimenticatoio.

Anni e anni di abbandono hanno relegato, quello che una volta era un plesso dell’istituto “XX Settembre” di via Santa Sofia di Catania, nel totale dimenticatoio. Il presidente della commissione comunale al Patrimonio Andrea Cardello chiede che la struttura possa essere recuperata per il bene del quartiere.

L’ipotetica destinazione d’uso

“Il cancello d’ingresso resta chiuso con tanto di lucchetto – afferma Cardello – una situazione che non giova alla cittadinanza e soprattutto ai bambini di questa parte di Catania che avrebbero bisogno di spazi aggregativi e non di aree interdette. Con il vicino parco Gandhi si potrebbe creare un circuito virtuoso da affidare alle parrocchie oppure alle associazioni”. Negli ultimi anni si sono fatte tante proposte sulle eventuali nuove destinazioni per l’ex plesso scolastico di via Santa Sofia. Soluzioni che non si sono mai tramutate in fatti concreti ed oggi la struttura resta chiusa.