Spagna, Cristiano Ronaldo si allena a casa Real: i tifosi sognano il ritorno

Dopo l'eliminazione del suo Portogallo da Qatar 2022, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi proprio a Valdebebas

Smaltita la cocente eliminazione con il suo Portogallo ai quarti di finale del Mondiale per mano del Marocco, Cristiano Ronaldo è già tornato ad allenarsi.

L’asso portoghese, in cerca di un nuovo club dopo la risoluzione del contratto con il Manchester United, sta lavorando sodo per farsi trovare pronto, chissà, per l’ennesima sfida ad alti livelli della sua leggendaria carriera.

La curiosità in questo caso è rappresentata dal fatto che CR7 si stia allenando proprio a Valdebebas, casa e sede del suo vecchio club: il Real Madrid.

Ronaldo-Real: ultimo ballo al “Bernabeu”?

I blancos, secondo quanto riportato dalla testata iberica “Relevo”, hanno messo a disposizione del loro ex fuoriclasse un intero campo, senza però che Ronaldo possa avere contatti con la prima squadra guidata da Carlo Ancelotti.

Tra i tifosi madridisti, però, serpeggia già il sogno di un clamoroso ritorno al Real a partire da gennaio.

Un ultimo, straordinario, ballo del campionissimo di Madeira al Santiago Bernabeu.

Illusione o realtà? A dirlo sarà il calciomercato, le cui vie, si sa, possono essere infinite.