Sparatoria in pieno giorno a Catania, colpi di pistola nel quartiere Cappuccini: due feriti

Nuova sparatoria a Catania. Colpi esplosi in pieno giorno, due le persone che sarebbero rimaste ferite. Indagini in corso.

Si torna a sparare in strada a Catania. La nuova sparatoria si è verificata stamattina in via Santa Maria della Catena, nel popolare quartiere Cappuccini del capoluogo etneo, alle 11.45 poco prima di mezzogiorno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero due le persone rimaste ferite. Un primo soggetto sarebbe stato colpito al torace, mentre una seconda persona sarebbe stata raggiunta alla spalla dai colpi di proiettile.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto si sono presentati i carabinieri, i quali hanno immediatamente avviato le indagini. In base alle prime indiscrezioni, i militari sarebbero riusciti a recuperare l’arma impiegata per l’esplosione dei colpi.

Non si hanno notizie, al momento di altre persone coinvolte. Maggiori informazioni potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.