Sparatoria durante festa in California: uccisa 17enne, 5 feriti

Un uomo armato ha aperto il fuoco da un veicolo contro un gruppo di persone

Una ragazza è stata uccisa e altre cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria durante una festa in casa a Chico, in California, vicino al campus della California State University. Lo ha reso noto la polizia locale. La sparatoria è avvenuta nel parcheggio di un complesso di appartamenti a Chico, ha riferito ad Abc News il tenente della polizia, Terry Tupper.

Tupper ha detto che un uomo armato ha aperto il fuoco da un veicolo contro un gruppo di persone; una ragazza di 17 anni è stata uccisa e altre cinque persone sono rimaste ferite. Il capo della polizia di Chico, Billy Aldridge, ha dichiarato che la presenza del sospetto è stata notata in due diverse feste nella notte. Le cinque persone ferite nella sparatoria non sono in pericolo di vita, ha detto Aldridge. È in corso un’indagine.