Sparatoria in Mississippi, uccide l’ex moglie e altre 5 persone

Le vittime sono state uccise in luoghi diversi, tra cui un negozio e due abitazioni, ad Arkabutla, comunità di meno di 300 abitanti

Un uomo in possesso di tre armi ha ucciso la ex moglie e altre cinque persone durante una serie di sparatorie avvenute in una piccola città rurale nello stato americano del Mississippi. Le vittime sono state uccise in luoghi diversi, tra cui un negozio e due abitazioni, ad Arkabutla, comunità di meno di 300 abitanti.

Trattenuto sotto custodia in prigione

La polizia ha accusato un uomo del posto di omicidio di primo grado e lo ha trattenuto sotto custodia nella prigione della contea nella serata di ieri. Al momento si ritiene che il sospetto abbia agito da solo.