Shock al mercato, sparatoria in pieno giorno: gambizzato venditore di ricci

Paura e violenza al mercato di Ortigia: scattano le indagini. Ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Momenti di vero e proprio panico nel centro storico di Siracusa, per l’esattezza in via Trieste (Ortigia), dove si è verificata una sparatoria: un uomo, un giovane venditore di ricci, è stato gambizzato.

Sono in corso le indagini su quanto accaduto.

Rimane ancora da ricostruire la dinamica dei fatti, accaduti intorno alle ore 11 di oggi, venerdì 9 giugno 2023. Secondo una prima ricostruzione, un giovane in sella a uno scooter avrebbe esploso dei colpi di pistola nei confronti di un venditore di ricci. Il malcapitato avrebbe riportato delle ferite alle gambe.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato d’urgenza il ferito in ospedale. Fortunatamente, sembra che non sia in pericolo di vita. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito i rilievi di rito e avviato gli accertamenti necessari a fare chiarezza sulla sconvolgente vicenda.

Non si tratta, purtroppo, dell’unico episodio di violenza che ha interessato la provincia di Siracusa negli ultimi giorni. A inizio settimana, infatti, un uomo è stato accoltellato nella notte a Pachino: sono ancora in corso le indagini sull’omicidio. Nelle scorse ore è stato eseguito il fermo di un 19enne di origine tunisina, connazionale della vittima, indagato per l’assassinio.

Immagine di repertorio